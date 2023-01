In den Händen hält Michael Strecker das Ergebnis eines Workshops zu Bezugsquellen regionaler Produkte. Foto: Robin Twardy up-down up-down Regionalplaner in Lübz Café, Bibliothek, Regionalladen: Das gibt es bald in der Ölmühle Von Robin Twardy | 16.01.2023, 18:55 Uhr

In den leerstehenden Räumen der Mühlenstraße 24 in Lübz ist bald wieder etwas los. Ein Geograf und Regionalplaner aus Berlin-Brandenburg erzählt über die Vorhaben in Teilen des alten Mühlengebäudes an der Hubbrücke.