ÖPNV in Ludwigslust-Parchim Lübz: Betriebshof der VLP mit E-Ladesäulen ist bald fertig Von Katja Frick | 15.10.2023, 18:09 Uhr Die Bauarbeiten am Ortseingang von Lübz sind bald beendet. Foto: Katja Frick up-down up-down

Um die Betriebshöfe der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim an die Elektrisierung der Busflotte anzupassen, wird in Lübz und Plau am See gebaut. Die Bauarbeiten machen Fortschritte.