Die Kinder der Kita Weltentdecker sitzen im Kreis und erzählen über das Sportfest. Foto: Yvonne Zint Kita in Werder Kleine Weltentdecker besuchen Sportfest in Lübz Von Carlotta Behnes | 04.11.2022, 14:36 Uhr

Zusammen gewannen sie einen Pokal: Die Kinder der Kita „Weltentdecker“ in Werder sportelten in dieser Woche in Lübz um die Wette.