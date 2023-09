Ein schwerer Verkehrsunfall löste am Montag, 18. September, einen Einsatz der Rettungskräfte aus. Vermutlich, so die ersten Erkenntnisse, haben gesundheitliche Probleme bei einem 67-jährigen Pkw-Fahrer dazu geführt, dass er am Vormittag kurz vor 11 Uhr zwischen Groß Pankow und Wilsen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und im angrenzendem Maisfeld landete.

Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät

Trotz des schnellen Handelns der Kameraden der Feuerwehr Siggelkow sowie des Rettungsteams des DRK und des Notarztes starb der Fahrer noch am Unfallort. Auch die Kameraden der Lübzer Feuerwehr sowie die Amtswehrführung waren vor Ort. Die Straße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.