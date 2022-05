Die Manege des Mitmach-Zirkus in Siggelkow war voll besetzt. FOTO: Alexander Block Kita Mooster Zwerge Jungen und Mädchen begeistern Siggelkower im Mitmach-Zirkus Von Alexander Block | 13.05.2022, 17:30 Uhr

In Siggelkow hieß es an diesem Freitag „Manege frei!“. Der Mitmach-Zirkus war zu Gast in der Kita „Mooster Zwerge“ und präsentierte mit den jungen Artisten eine einzigartige Show. Drei Tage lang wurde dafür geübt.