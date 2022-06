Lilly (l.) und Alana nutzten das Fest um ihre Kampfkünste zu präsentieren. FOTO: Alexander Block Kinderfest in Lübz Jungen und Mädchen kämpfen, löschen und toben im Stadtpark Von Alexander Block | 04.06.2022, 18:22 Uhr

Zahlreiche Familien strömten am Sonnabend in den Stadtpark bei Lübz. Vereine und Institutionen hatten hier ein Fest für Kinder organisiert. Sie konnten an den Stationen viel ausprobieren und spielen.