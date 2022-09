Clown Flori sorgte für fröhliches Lachen der Kinder im Sophienstift. Foto: Nele Robbel up-down up-down Großes Kita-Fest in Lübz Kinder aus dem Sophienstift feiern fröhlich mit Clown Flori Von Christiane Großmann | 23.09.2022, 10:40 Uhr

So ein Gewusel hat es schon lange nicht mehr in der Kita Sopienstift in Lübz gegeben. Denn zum Fest kamen diesmal auch wieder ehemalige Kinder, die bereits zur Schule gehen.