Die sechsjährige Emily lässt sich am Schminkstand von der gleichnamigen Emily das Gesicht verzieren. Hier hatten Tänzerinnen der Tanzgarde vor dem Start des Laternenumzuges in Lübz alle Hände voll zu tun. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Umzug mit Laternen und Fackeln Karnevalclub in Lübz bringt hunderte Kinderaugen zum Leuchten Von Christiane Großmann | 31.10.2022, 11:24 Uhr

So einen langen Umzug gab es in Lübz schon lange nicht mehr. Der Karnevalclub hatte kurz vor dem Start in seine 70. Session einen Abend für Kinder auf die Beine gestellt. Nun stehen die nächsten Veranstaltungen an.