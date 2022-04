Markus Fleischer und Bettina Russmann wollen das Publikum mit ihrer Jazz-Musik unterhalten. FOTO: Alexander Block Konzert in Siggelkow Jazz-Duo „City Zapping“ lädt am Sonnabend zu musikalischem Abend Von Alexander Block | 05.04.2022, 14:14 Uhr

Mit Poesie und Musik geht es in Siggelkow in den Frühling. Am Wochenende präsentieren die Jazz-Künstler Markus Fleischer und Bettina Russmann ein Konzert der besonderen Art. Zudem gibt es eine Lesung mit Jörg Ulrich Helgert.