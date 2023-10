Sketche, Balladen, Jazz und Rap Offene Bühne lockte Musikfans in Emmas Scheune nach Siggelkow Von Lisa Bach | 08.10.2023, 15:13 Uhr Beim Auftritt von „Party und Verzweiflung“ bekamen die Gäste unter anderem „An Tagen wie diesen“ von Fettes Brot zu hören. Foto: Lisa Bach up-down up-down

Am Samstagabend luden die Mitglieder der Kultur AG des Vereins „Zukunft Gemeinde Siggelkow“ zur ersten offenen Bühne ein. Viele Zuschauer kamen in den kleinen Ort. Und fast doppelt so viele Künstler, als zunächst geplant.