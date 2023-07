In Lübz wurde ein Kind mit einer Flasche verletzt. Symbolfoto: Martin Dziadek/imago-images/Archiv up-down up-down Lübz Kind wird durch Flaschenwurf leicht verletzt Von Haley Hintz | 19.07.2023, 10:22 Uhr

Durch einen Flaschenwurf ist am späten Dienstagnachmittag in Lübz ein 11-jähriger Junge an beiden Beinen leicht verletzt worden.