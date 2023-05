Die Bauarbeiten für den neuen Betriebshof der VLP in Lübz sind gestartet. Zurzeit werden die Auffangbehälter für das Regenwasser, auch Rigolen genannt, angelegt. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Bauarbeiten in Lübz Hier entsteht ein neuer VLP-Betriebshof für Elektrobusse Von Christiane Großmann | 10.05.2023, 12:36 Uhr

Die kreisliche Verkehrsgesellschaft wird eines Tages nur noch vollektrische Busse im Einsatz haben. Dafür müssen auch die Betriebshöfe ausgerichtet werden. In Lübz und Plau am See wird in diesem Jahr neu gebaut.