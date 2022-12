MIt dem Neubau, der diese Lücke schließen wird, soll die Mühlenstraße optisch aufgewertet werden. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Mühlenstraße in Lübz In dieser Lücke entsteht ein neues Mehrfamilienhaus Von Christiane Großmann | 22.12.2022, 17:00 Uhr

Die Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft in Lübz plant ein Projekt in der Innenstadt. Es steht noch ganz am Anfang, aber ein künftiger Nachbar freut sich schon.