In der Kirche Kuppentin wird das letzte Konzert des Kuppentiner Sommers stattfinden. Interessierte sind am 2. September, 19 Uhr, in der Mühlbachstraße 7 willkommen.

Friedrich Drese, der Leiter des Orgelmuseums in Malchow, wird das Orgelkonzert präsentieren. Der Eintritt ist laut einer Mitteiling des Fördervereines Kirche Kuppentin frei.