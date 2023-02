Räumlich jeden Zentimeter ausgenutzt: Für Hortkinder gibt es auch einen Rückzugsort. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Kinderbetreuung Was bedeutet die neue Hortsatzung der Stadt Lübz für Eltern? Von Christiane Großmann | 06.02.2023, 14:03 Uhr

Noch in diesem Frühjahr soll eine neue Satzung für den Besuch des kommunalen Hortes in Lübz und der Kita in Lutheran auf den Weg gebracht werden. Das ist der Grund dafür. Und das ist für Eltern gut zu wissen.