Volksfest zieht 3000 Besucher an Hoffest Greven: Organisatorin Christiane Erfeldt mit Messern beworfen Von Alexander Block | 24.09.2023, 11:16 Uhr Christiane Erfeldt musste sich einer Mutprobe von Apache Wolfgang Kring stellen. Foto: Alexander Block

Zum 12. Mal fand am Samstag in Greven das Hoffest von Schmidt & Co. mit tausenden Besuchern und vielen Attraktionen statt. Für Geschäftsführerin Christiane Erfeldt war es ein aufregender Tag, den sie so schnell nicht vergessen wird.