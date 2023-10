Entdecken, feilschen, kaufen. All das ist am Sonntag, 22. Oktober, in Lübz möglich. Zwischen 10 und 15 Uhr wird an zahlreichen Ständen zwischen dem Ziegenmarkt und der Mühlenstraße Verschiedenes geboten. Kleidung, Spielsachen, Deko und Selbstgemachtes suchen neue Besitzer.

Jeder kann mit einem Stand am Flohmarkt teilnehmen

Organisiert wird der Herbstflohmarkt in Lübz von Citymanagerin Sarah Westphal, Andrea Zuelke vom Flohmarkt-Laden und Diana Weber vom Zentrum für Zirkuläre Kunst, kurz ZZK. Alle die Lust haben, auf Schnäppchenjagd zu gehen oder vielleicht auch selbst einen Stand aufzubauen, sind herzlich willkommen, berichtet Sarah Westphal und ergänzt: „Standgebühren müssen nicht bezahlt werden. Die Leute brauchen nur einen Tisch und einen Stuhl, falls sie sich setzen möchten. Und natürlich ihre Waren. Je bunter, desto besser. Sonst ist alles da.“

Anmelden können Interessierte sich bei der City-Managerin über die Mail-Adresse sarah.westphal@kreative-mv.de oder direkt bei Andrea Zuelke im Flohmarkt-Laden am Ziegenmarkt 6.

Schüler wollen mit Waffelverkauf Klassenkasse aufbessern

Mit dem Verkauf von Kaffee, Kuchen und frischen Waffeln für die Verkäufer und Schnäppchenjäger wollen die Schüler der siebten Klasse der Regionalen Schule in Lübz ihre Klassenkasse aufbessern. Die Drittklässler der Grundschule wollen beim Flohmarkt ebenfalls mit dabei sein.

Blick ins Zentrum für Zirkuläre Kunst

Auch das ZZK hat an diesem Tag geöffnet und lädt alle Interessierten ein, einen Blick in das Gebäude zu werfen. „Manchmal sind die Menschen ja noch etwas skeptisch, was Kunst betrifft“, erklärt Westphal. Diese Skepsis wollen die Organisatoren nehmen und zeigen, wie vielfältig Kunst sein kann.

Mit dem Flohmarkt soll auch wieder mehr Leben Einzug in die Innenstadt erhalten. Noch immer gibt es freie Ladenlokale, die belebt werden sollen. Die Stadt Lübz und der Gewerbeverein unterstützen die Idee der drei Frauen. Nun muss am 22. Oktober nur noch das Wetter mitspielen.