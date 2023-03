Am Markt in Lübz wurde gegen 3 Uhr der Geldautomat der Deutschen Bank gesprengt. Großer Sachschaden und die Täter entkamen bislang. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Mit Video Geldautomat in Lübz gesprengt – Schon vierter Fall in diesem Jahr in MV Von Michael-Günther Bölsche | 05.03.2023, 06:59 Uhr | Update vor 32 Min.

Gegen 3 Uhr morgens haben am Sonntag drei bislang unbekannte Täter den Geldautomaten der Deutschen Bank in Lübz in die Luft gejagt. Sie flüchteten vermutlich mit einem BMW-Kombi. Es war nicht der erste Fall in diesem Jahr.