Gedenken an den Volkstrauertag auch in Lübz: Bürgermeisterin Astrid Becker (vorn) mit Bürgervorsteherin Ramona Jacobi. Foto: Dieter Schwarzenberg up-down up-down Erste Gedenkstunde vor 100 Jahren Gedenken am Volkstrauertag in Lübz und Parchim Von Katja Frick | 13.11.2022, 18:36 Uhr

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge stellte zum Volkstrauertag in diesem Jahr das Gedenken an die Kriegstoten des Ukrainekriegs und ihrer Angehörigen in den Vordergrund.