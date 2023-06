Helena Pasewald und Oskar Lich kontrollieren das Wachstum einer Eiche. Sie hat die Trockenheit nicht besonders gut überstanden. Foto: Alexander Block up-down up-down Praktikum, Ausbildung, Studium Forstamt Karbow sucht Nachwuchs: So funktioniert der Weg zum Forstwirt Von Alexander Block | 28.06.2023, 17:47 Uhr

In den kommenden Jahren sollen die Wälder in MV klimaresistenter werden. Dazu werden Fachkräfte gebraucht. Hier erklären Praktikanten, ein Auszubildender und ein angehender Beamter, was sie an der Arbeit bei der Landesforst begeistert.