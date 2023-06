Dörthe Bokelmann, Leiterin des Forstamtes Karbow, und ihre Kollegen sind fassungslos, in diesen Tagen mitten im Wald am Treptowsee an nur einem Nachmittag zwei gerade abgestellte Einweg-Grills mit Grillkohle und drei Feuerstellen zu finden.

Foto: Katja Frick