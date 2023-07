Foto: Alexander Block Zeugnisübergabe Förderschüler der Schule am Neuen Teich Lübz schaffen die Berufsreife Von Alexander Block | 13.07.2023, 16:58 Uhr

Die Förderschule am Neuen Teich in Lübz ist die einzige im Altkreis Parchim, an der die Berufsreife erlangt werden kann. Nun hat dies auch der Jahrgang 2023 geschafft. Am Donnerstag bekamen die Schüler ihre Zeugnisse. Viele von ihnen bleiben der Region erhalten.