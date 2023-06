Die Kameraden aus Werder an der Knotenstange. Noch eine Übung, aber der Anspruch war klar: „Wir wollen gewinnen.“ Foto: Carlo Ihde up-down up-down Amtsfeuerwehrtag in Gallin Feuerwehren messen sich bei Löschangriff und Knotenkunde Von Carlo Ihde | 11.06.2023, 14:10 Uhr

Die Feuerwehren aus dem Amt Eldenburg Lübz traten am Sonnabend zum Wettkampf auf dem Sportplatz in Gallin gegeneinander an.