In der Milchviehanlage war Futterstroh in Brand geraten. FOTO: Michael-Günther Bölsche Flammen in Milchviehanlage Feuer bedroht Kälber in Werder Von Michael-Günther Bölsche | 13.04.2022, 14:01 Uhr

Der Brand war in einem Silo ausgebrochen, in dem Futterstroh lagerte. 50 Kälber in ihren Boxen waren akut bedroht.