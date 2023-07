Bürgermeister Hans-Jürgen Buchholz, Zimmermeister Christian Schulz und sein Kollege Noah Zimmermann (v.l.) erheben beim Richterspruch die Gläser auf den Anbau. Foto: Alexander Block up-down up-down Arbeiten im Zeitplan Erster Meilenstein geschafft: Schulanbau Marnitz feiert Richtfest Von Alexander Block | 14.07.2023, 15:45 Uhr

Die Arbeiten am Schulanbau in Marnitz kommen gut voran. Am Freitag konnte Richtfest gefeiert werden. Die Beteiligten loben die gute Zusammenarbeit untereinander.