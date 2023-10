Veranstaltung Lübz Erster Herbstflohmarkt in Lübz begeistert Händler und Besucher Von Alexander Block | 22.10.2023, 14:52 Uhr Anke Hielscher bot mit ihren Töchtern Lara (l.) und Lea unter anderem Weihnachtswichtel an. Foto: Alexander Block up-down up-down

Flohmärkte gibt es in der Region zwischen Parchim und Plau am See reichlich. Nun versuchte sich am Sonntag auch Lübz daran, um die Innenstadt weiter zu beleben. Das hat offenbar funktioniert.