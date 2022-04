Die Lübzer können können ab dieser Woche wieder Softeis schlemmen. FOTO: Victoria Flägel/Archiv DDR-Eis Eisdiele am Lübzer Amtsturm startet am Mittwoch in die Saison Von Alexander Block | 11.04.2022, 06:14 Uhr

Alle Eisfans in Lübz können sich freuen. Am Mittwoch startet die Eisdiele am Amtsturm in Lübz in die neue Saison.