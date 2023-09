Spendeaktion in Lübz Lübzer zeigen Bereitschaft zur Blutspende Von Lisa Bach | 05.09.2023, 18:05 Uhr Nick Weßling geht regelmäßig zum Blutspenden. Sandra Lübke vom DRK freut sich über die Spendebereitschaft. Foto: Lisa Bach up-down up-down

Am Dienstag, 5. September, lud das Team des Deutschen Roten Kreuzes zur Blutspende nach Lübz. Schon nach 90 Minuten waren bereits 45 Menschen in den Räumen am Markt in der Turmstadt.