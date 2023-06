Beteiligen sich am bundesweiten Protesttag: die Apotheker Christian Lembcke aus Goldberg, Anja Krohn aus Lübz und Andreas Schadow aus Plau am See (v. l.) Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Bundesweiter Protesttag Darum schließen Apotheken von Plau bis Parchim für einen Tag Von Christiane Großmann | 08.06.2023, 17:14 Uhr

In ganz Deutschland gehen am 14. Juni 2023 Apotheker in den Streik. An der Aktion beteiligen sich auch Versorger von Plau am See bis Parchim. Das sind die Gründe und darauf müssen sich Patienten einstellen.