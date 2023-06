Petra, Thomas und Hündin Bibi machen Urlaub im Bermudadreieck bei Kuppentin. Ihnen gefällt vor allem die Abgeschiedenheit. Foto: Alexander Block up-down up-down Camping-Boom hält an Darum ist der Campingurlaub zwischen Parchim, Lübz und Plau so beliebt Von Alexander Block | 27.06.2023, 15:46 Uhr

Nach einem Rekordjahr 2022 verzeichnen die Campingplätze in der Region auch jetzt schon wieder einen Run. Hier erzählen Urlauber und Mitarbeiter vom Campingplatz Bermudadreieck, was sie an dieser Form des Urlaubs so schätzen.