Besondere Urlaubsgeschichten Ausflug einer Busreisegruppe aus Plau am See endete überraschend und abenteuerlich Von Katja Frick | 21.08.2023, 18:48 Uhr Das Schiff Flipper strandet an der Insel Neuwerk im Watt. Foto: Rüdiger Lehnberg

Schicken auch Sie uns Ihre besonders spannenden oder besonders schönen Urlaubserlebnisse! Der Ausflug einer Busreisegruppe aus Plau am See wird vermutlich allen Beteiligten in Erinnerung bleiben.