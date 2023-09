Bauarbeiten in Lübz Das Bauende naht: Bis dahin soll die Schäferbrücke in Lübz fertig sein Von Christiane Großmann | 18.09.2023, 17:03 Uhr Das Finale ist auf der Brückenbaustelle in Lübz in Sicht. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down

Auf der Brücken-Baustelle in der Turmstadt ist das Finale in Sicht. Die Stadt nennt ein Zeitfenster, wann wieder freie Fahrt über die Schäferbrücke in der Lübzer Innenstadt herrschen soll.