Für die Vorlesestunden steht ein breites Angebot an Kinderbüchern bereit. Foto: Susan Schejer Verein Lübzer Land Bibliothek in Lübz startet neue Vorlesereihe für Kinder Von Alexander Block | 27.02.2023, 18:13 Uhr

Ab diesem Mittwoch können Kinder in Lübz in der Bibliothek spannende Geschichten erleben. Die Vorlesestunden werden dabei von Lesepaten übernommen. Das Angebot richtet sich an Kita- und Grundschulkinder.