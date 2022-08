In diesem Pkw saßen drei Personen, alle drei unter Alkoholeinfluss. FOTO: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Unfall bei Greven Mit 1,6 Promille am Morgen unterwegs Von Michael-Günther Bölsche | 05.08.2022, 11:08 Uhr

Am Freitagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 117 am Ortsausgang von Greven in Fahrtrichtung Lübz. Ein Pkw hatte in einer Doppelkurve einen entgegenkommenden Kleinbus gerammt und landete danach auf einem Acker. Die Feuerwehren aus Greven-Granzin, Passow und Lübz kamen mit insgesamt 32 Kameraden zum Einsatz.