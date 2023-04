Welche Dinge es bei den Wahlen im kommenden Jahr zu beachten gilt, erfahren Interessierte am Mittwoch in Kreien. Symbolfoto: BeckerBredel via www.imago-images.de up-down up-down Veranstaltung in Kreien Amt Eldenburg Lübz lädt zur Schulung für Kommunalwahl ein Von Alexander Block | 04.04.2023, 17:16 Uhr

In einem Jahr sind wieder Kommunal- und Europawahlen im Land MV. Über die gesetzlichen Regelungen für die Wahlen informiert am Mittwoch das Amt Eldenburg Lübz bei einer Veranstaltung in Kreien.