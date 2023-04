Diese alte Postkarte mit Blick auf die Schleuse wurde ebenfalls in der Gruppe geteilt. Foto: Quelle: Facebook-Gruppe „Du lebst schon lange in Lübz wenn“ up-down up-down Lübz gestern und heute Alte Fotos laden zum Austausch ins Mehrgenerationenhaus ein Von Christiane Großmann | 12.04.2023, 14:52 Uhr

In der Facebook-Gruppe „Du lebst schon lange in Lübz“ sind Fotos von damals der Renner. Das brachte das Team vom Mehrgenerationenhaus auf eine Idee. Am 13. April lohnt ein Besuch in der Schulstraße 8 gleich doppelt.