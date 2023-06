Sind bereit für das Beach Bumm‘s: Die Organisatoren Florian Ludwinski, Daniel Schultz, Lea Jazzen, Georg Duchert und Benjamin Kjerstidottier. Foto: Alexander Block up-down up-down Goa-Open-Air am Kritzower Strand Alles Wichtige zum Beach Bumm‘s Festival in Broock am Wochenende Von Alexander Block | 22.06.2023, 18:14 Uhr

Der Festival-Sommer ist in vollem Gange. Am Sonnabend steigt mit dem Beach Bumm‘s Festival die nächste Party am Strandbad in Broock. Alles was Sie zum Festival wissen müssen, erfahren Sie hier.