Grete Kulisch im Kreise ihrer beiden Enkeltöchter Ute Fels (l.) und Anke Hirschberg. Sie kümmern sich rührend um ihre hochbetagte Großmama. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Karbow Älteste Einwohnerin in Eldenburg Lübz feiert seltenen Geburtstag Von Christiane Großmann | 03.02.2023, 15:02 Uhr

Grete Kulisch kam am 3. Februar 1922 in Lübz auf die Welt und verbrachte mehr als neuneinhalb Jahrzehnte in ihrer Geburtsstadt. Wir fragten nach, wie viele Hundertjährige in der Region wohnen.