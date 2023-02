Geringer Schaden bei Brand im Supermarkt. Symbolfoto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Lübz Abfalleimer brannte in Supermarkttoilette Von Eike Moldenhauer | 07.02.2023, 11:51 Uhr

Am Montagabend wurde ein Abfalleimer in der Besuchertoilette eines Supermarktes in Lübz Brand gesetzt.