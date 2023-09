Stadtbibliothek Lübz 29 Kinder aus Lübz absolvieren erfolgreich „FerienLeseLust“ Von Alexander Block | 27.09.2023, 12:45 Uhr Die Kinder aus Lübz freuen sich über ihre Urkunden zur erfolgreichen Teilnahme an der „FerienLeseLust“ des Landes. Foto: Alexander Block up-down up-down

Am Dienstag erhielten Schüler aus Lübz eine Auszeichnung der Stadtbibliothek. Denn sie haben erfolgreich am Landeswettbewerb „FerienLeseLust“ teilgenommen. Dabei galt es in den Sommerferien, so viele Bücher wie möglich zu lesen. So viele waren es in Lübz.