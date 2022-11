„O Schreck, o Graus, ich fürcht mich so, es gibt ihn doch, den Grüffelo!“ Das Buch über die Geschichte von einer Maus, die allein durch den Wald zieht, gefährliche Tiere durch ein erfundenes Monster verscheucht und dann aber eben doch genau auf diese erfundene Figur trifft, darf heutzutage wohl in keinem Kinderzimmer fehlen. Mit mehr als zehn Millionen verkauften Exemplaren gehört das Werk von Autorin Julia Donaldson und Illustrator Axel Scheffler zu den meistverkauften Kinderbüchern aller Zeiten.

Kein Wunder also, dass Puppenspieler Jonny Schubert mit diesem Stück seit ein paar Wochen Kinder in Mecklenburg-Vorpommern verzaubert. In Ludwigslust und in Gadebusch ist der Brandenburger mit seinem Stück bereits aufgetreten. Am vergangenen Wochenende hat Schubert in Hohen Viecheln dazu ebenfalls bereits drei Vorstellungen gegeben. Drei weitere werden am kommenden Freitag, 18. November, Sonnabend, 19. November, und Sonntag, 20. November, am Alten Gemeindehaus folgen.

So lange dauert das Puppentheater „Der Grüffelo“

Die Vorstellungen im beheizten Zelt starten am Sonnabend und Sonntag um 11 Uhr, am Freitag geht es um 16 Uhr los. Das Puppenspiel ist für Kinder ab etwa zwei Jahren gedacht. Insgesamt fünf Hauptfiguren werden zu sehen sein. Auf Jonny Schubert kommt also jede Menge Arbeit zu. Zumal er ihnen allen auch eine Stimme geben wird.

„Etwa 60 Minuten plus Pause dauert eine Vorstellung“, sagt der gebürtige Ausgburger. Karten für das Stück gibt es direkt vor Ort.