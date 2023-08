Die Wismarer Polizei hat am Freitag einen 47-Jährigen auf seinem E-Scooter in Dorf Mecklenburg kontrollier. Sein Körper reagierte positiv sowohl bei einem Alkohol- als auch bei einem Drogentest, sodass eine Blutproben entnommen wurde. Beim Durchsuchen fand die Polizei Betäubungsmittel, in der Wohnung weitere Drogen. Unter anderem beschlagnahmte die Polizei mehr als 600 Gramm Amphetamin sowie mehrere hundert Gramm Marihuana.



Der Wismarer muss sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.