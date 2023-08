Am ersten Sonnabend des September ist traditionell Oldtimertreffen im Kreisagrarmuseum. Die Fahrzeuge des Museums werden präsentiert. Garben, die der Dreschkasten aus den 1950er-Jahren dreschen soll, sind bereit. Das gedroschene Korn soll in einer Schrotmühle verarbeitet werden, von einem historischen Motorwagen angetrieben. Der Seilzug-Kran aus den frühen 1960er-Jahren ist ebenfalls in Betrieb.

Weiterlesen: Das waren die Hingucker bei den Oldtimertagen 2023 in Mühlengeez

Außerdem sind alle Oldtimer-Freunde eingeladen, ihre Fahrzeuge zu präsentieren. Es wird eine Vorstellung geben mit Erläuterungen. Startnummern gibt es beim Einlass. Teilehändler haben sich angemeldet. Umrahmt wird der Tag von Musik des Blasorchesters Dorf Mecklenburg ab etwa 10.15 Uhr sowie von DJ Zottel. Gegen 11.30 Uhr sei das Brot aus dem Steinbackofen gebacken, heißt es in einer Pressemitteilung.