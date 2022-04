Nahm die Unterstützung von Björn Berg entgegen: Ekkehard Giewald, Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes in Nordwestmecklenburg. FOTO: Christoph Wohlleben Hilfe für die Ukraine Nach Flohmarkt spendet Agrarmuseum an Kleiderkammer in Wismar Von Nicole Buchmann | 21.04.2022, 14:14 Uhr

Mit einem vollen Transporter rückte der Direktor des Kreisagramuseums Dorf Mecklenburg am Mittwoch in Wismar an. Säckeweise Spenden übergab Björn Berg der Kleiderkammer des DRK für Geflüchtete.