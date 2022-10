Die Grundschule in Lübow bittet Eltern künftiger Grundschüler diese anzumelden. Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Schuljahr 2023/24 Grundschule Lübow bittet um Anmeldung Von Hagen Bischoff | 01.10.2022, 14:00 Uhr

Seit knapp sechs Wochen lernen in Lübow 25 Schulanfänger in der 1. Klasse. In den kommenden Tagen bittet die Schule allerdings bereits um Anmeldungen für das nächste Schuljahr.