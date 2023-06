Die stabilen Bootsseile wurden von den Tätern durchtrennt. Erik Ehrlich zeigt die Schnittstellen am Seil. Foto: Katrin Glüsenkamp up-down up-down Team hofft auf Spenden Motor des Rettungsbootes der DLRG Bad Kleinen geklaut: schwerer Schlag für ehrenamtliche Helfer Von Katrin Glüsenkamp | 05.06.2023, 14:07 Uhr

Ehrenamtlich Menschen in Not retten, ihre Freizeit opfern und nun wird der DLRG ein riesiger Stein in den Weg geworfen. Ende April stahlen Täter zunächst ein Rettungsboot und flohen dann mit dem Motor.