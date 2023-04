Die Polizei sucht in Bobitz nach Zeugen. Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa/Archiv up-down up-down Bobitz Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen Von Anni Hintz | 14.04.2023, 12:50 Uhr

Am Donnerstag wurden der Polizei in Wismar zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser in der Ortschaft Bobitz gemeldet. Nun werden Zeugen gesucht.