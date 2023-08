Auf der B106 zwischen Dorf Mecklenburg und Groß Stieten zu einem Unfall. Dabei war laut Polizeimitteilung ein Auto alleinbeteiligt. Es wurden drei Personen leicht verletzt.

Gegen 14 Uhr fuhr der 28-jährige Fahrer in Richtung Groß Stieten, als er rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte. In dem Fahrzeug befanden sich neben dem Fahrer noch zwei Mitfahrer.

Ein einjähriges Kind wurde leicht verletzt

Ein Kind im Alter von einem Jahr und eine 26-jährige Frau waren im Fahrzeug. Alle drei Personen wurden durch den Aufprall leicht verletzt und durch Rettungskräfte in das Krankenhaus nach Schwerin gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.



Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch die Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg wurden auslaufende Betriebsstoffe des Autos aufgenommen.