Arbeiten und Leute treffen: Juliane Schröder, Architektin aus Düsseldorf, und Paula Reeker aus der Nähe von Hamburg waren beim Workshop auf dem Gelände der alten Papierfabrik dabei. Foto: Kathrin Neumann up-down up-down Workshop in Neu Kaliß Freiwillige Helfer schuften in der alten Papierfabrik Von Kathrin Neumann | 23.05.2023, 20:11 Uhr

Büsche stutzen, Fundamente herausreißen und alte Farbe abkratzen - rund 50 Freiwillige packten bei einem Workshop in der alten Papierfabrik in Neu Kaliß mit an. Ihr Anliegen: Erhaltenswertes vor dem Verfall bewahren. Die Eigentümer waren begeistert.