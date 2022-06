Als allererster Täufling wird die elfjährige Dalin Mix aus Neustadt-Glewe mit dem ganzen Körper im Wasser von Pastorin Silke Draeger untergetaucht. FOTO: Thorsten Meier Kirchenregion Ludwigslust und Umgebung Taufe unter freiem Himmel mit Eldewasser bei Güritz Von Thorsten Meier | 12.06.2022, 16:57 Uhr

Die Taufe ist eines der ältesten Rituale der evangelischen Kirche. Und trotzdem kann sie sehr persönlich gestaltet werden. So, wie am Sonntag, wo für 26 Babies, Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Kirchenregion Ludwigslust-Dömitz ein regionales Tauffest in Güritz an der Elde stattfand.